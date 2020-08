Foot - PSG

PSG : Deux cas de covid-19 dans l'effectif de Tuchel ?

Publié le 31 août 2020 à 18h50 par B.C.

Alors que les joueurs du PSG ont eu droit à quelques jours de vacances après le Final 8 de la Ligue des champions, le club de la capitale a annoncé ce lundi soir deux cas suspects au sein du groupe professionnel.

Jusqu'ici épargné à l'inverse d'autres clubs de Ligue 1, le PSG va peut-être voir son début de saison perturbé par l'épidémie de coronavirus. Le club a en effet annoncé sur son compte Twitter que deux joueurs du PSG étaient « suspects d’infection au Covid-19 ». Les deux hommes concernés ont d'ores et déjà soumis au protocole sanitaire et leur état de santé est « tout à fait rassurant », assure l'écurie parisienne. D'après les informations de la chaîne Téléfoot , ils devraient manquer les deux rencontres face à Lens et l'OM, prévues le 10 et 13 septembre.