PSG : Al-Khelaïfi adresse un message poignant aux supporters !

Publié le 31 août 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Visiblement emballé par le parcours du PSG qui s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions, le président Nasser Al-Khelaïfi a adressé un long message de remerciement et d’ambitions aux supporters.

« Si des gens doutaient de la présence du PSG parmi les plus grands club d’Europe, ces doutes sont morts à Lisbonne. On a quitté cette ville avec un sentiment de renouveau et de confiance dans notre capacité à gagner un jour pour écrire une histoire encore plus grande ». Voilà le message passé par Neymar ce lundi dans un entretien accordé à PSG Magazine, et dans lequel la star brésilienne du PSG affiche donc les solides ambitions du club de la capitale pour la suite du projet après la récente finale de la Ligue des Champions perdue de justesse contre le Bayern Munich (0-1). Et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, avait lui aussi un message du même genre à adresser aux supporters…

« Plusieurs fois, nous avons chuté, nous nous sommes relevés… »

Egalement interrogé par PSG Magazine , le président du PSG est revenu sur ce parcours remarquable en Ligue des Champions : « Il y aura un avant et un après : depuis ce 23 août 2020, les regards sur notre club ont changé. Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial. Comme l’espérait tant l’immense communauté de nos supporters, nous avons fait honneur au maillot, à la grande histoire et à l’esprit de conquête du PSG. Notre parcours européen se sera nourri de notre incroyable capacité de résilience. Plusieurs fois, nous avons chuté au cours de ces dernières années. À chaque fois, nous nous sommes relevés et, à force de mieux cerner ce qu’il nous manquait encore pour grandir, nous avons fini par trouver notre voie. Cette voie qui n’avait jamais conduit le Paris Saint-Germain aussi haut. Ce nouvel horizon européen s’est dessiné grâce au talent hors-norme de nos joueurs et d’un staff qui a su tirer le meilleur de ce groupe », lâche dans un premier temps Nasser Al-Khelaïfi, qui a ensuite tenu à remercier les supporters parisiens.

« Ces images ont donné une force au groupe »