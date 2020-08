Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lance officiellement l'acte II du projet QSI !

Publié le 31 août 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Un an après avoir envisagé de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, Neymar a déclaré publiquement qu’il resterait au club. L’attaquant brésilien, qui semble désormais très épanoui dans la capitale, affiche des ambitions XXL pour la suite du projet QSI.

Lors du mercato estival 2019, Neymar avait tout mis en œuvre pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Finalement, Leonardo avait décidé de retenir l’attaquant brésilien malgré la détermination du Barça dans ce dossier, et comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité en juillet dernier, les relations se sont considérablement apaisées entre les deux hommes, au point de pouvoir commencer à négocier une prolongation de son contrat qui court jusqu’en juin 2022 au PSG. Et ce lundi, Neymar a fait une annonce qui a de quoi rassurer ses dirigeants…

« Je reste au PSG »

Interrogé par PSG Mag, Neymar a assuré qu’il ne bougerait pas du PSG cet été, et se projette déjà sur la saison prochaine : « Je reste au PSG la saison prochaine ! Et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J'aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d'histoire de mon club », a indiqué la star brésilienne, qui veut donc marquer l’histoire avec le club de la capitale la saison prochaine. Après un exercice 2019-2020 réussi, avec un carton plein de trophées sur le plan national et une finale de Ligue des Champions perdue de justesse contre le Bayern Munich (0-1), Neymar entend poursuivre sur cette lancée au PSG. Et il a un message pour les sceptiques.

