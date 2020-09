Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Di Maria... Le coup de gueule de Ménès !

Publié le 4 septembre 2020 à 22h45 par A.D.

En plus d'Angel Di Maria, Neymar et Leandro Paredes, le PSG déplore trois nouveaux cas positifs au Covid-19. Il s'agirait de Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi. Alors que le PSG est pointé du doigt par certains internautes, Pierre Ménès y est allé de son coup de gueule et s'est mué en avocat de la défense.

Après la finale de la Ligue des Champions, les hommes de Thomas Tuchel se sont vus accorder des jours de congés bien mérités. Si certains sont restés à Paris, d'autres joueurs du PSG ont préféré profiter de l'occasion pour se rendre à Ibiza. De retour dans la capitale française, Angel Di Maria, Neymar et Leandro Paredes ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Toutefois, ils ne sont pas les seuls, puisque le PSG a annoncé ce jeudi soir que trois autres joueurs avaient été touché par le virus. Selon les dernières informations de L'Equipe , il s'agirait de Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi. Alors que les joueurs du PSG sont sous le feu des critiques, Pierre Ménès a tenu à prendre leur défense sur les réseaux sociaux.

«Pourquoi ça fait un scandale avec le PSG et rien avec les autres ?»

« (Tu sais tres bien que c'est pas à paris qu'ils l'ont choppé parce qu'ils y étaient pas) Vu le nombre de joueurs positifs en France, 8 à l’OM, 9 à Strasbourg, 6 à Montpellier, tu peux le choper partout. Les mecs sont partis en vacances et alors ? T’es pas parti toi ? Pourquoi ça fait un scandale avec le PSG et rien avec les autres ? Ça casse les c****** au bout d’un moment » , a pesté Pierre Ménès sur son compte Twitter .