PSG - Malaise : Mbappé, Kimpembe... Deschamps affiche ses doutes !

Publié le 4 septembre 2020 à 19h45 par A.D. mis à jour le 4 septembre 2020 à 20h00

Alors que six joueurs du PSG sont positifs au Covid-19, Didier Deschamps pourrait être contraint de ménager davantage Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Interrogé sur le sujet, le sélectionneur des Bleus a lâché ses vérités.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG s'est vu accorder un report de son premier match de Ligue 1. Ainsi, les hommes de Thomas Tuchel ne débuteront le championnat que le 10 septembre face à Lens. Problème, la France va défier la Croatie deux jours plus tôt. Ce qui complique les plans de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Pour ne pas arranger les affaires du sélectionneur des Bleus, le PSG déplore six cas positifs au Covid-19. Alors qu'il pourrait être dans l'obligation de ménager davantage Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, Didier Deschamps a fait part de ses inquiétudes en conférence de presse ce vendredi après-midi.

« Je ne sais pas ce qu'il se passe à Paris, ni les décisions qui seront prises? »