PSG - Clash : Pierre Ménès en rajoute une couche après le gros tacle de Payet !

Publié le 4 septembre 2020 à 4h30 par A.M.

Après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions, Dimitri Payet n'avait manqué de chambrer les Parisiens sur Twitter. Un message qui n'a pas plus à Pierre Ménès.

« Payet pour moi c’est du clientélisme. Je rappelle qu’à une époque son rêve d’enfance c’était de signer au PSG. Donc il a un peu la mémoire courte. Et puis quand tu as le palmarès de Payet, tu vas pas chambrer une équipe qui est en finale de LDC. J’aime beaucoup Dimitri, mais là c’est vraiment de la merde ». Il y a quelques jours, Pierre Ménès avait critiqué Dimitri Payet pour son message diffusé sur Twitter suite à la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1). Et le journaliste de Canal+ en a rajouté une couche.

Pierre Ménès reprend Payet de volée