PSG - Malaise : Gros couac pour Neymar avec le Classico face à l'OM ?

Publié le 3 septembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Testé positif au Covid-19, Neymar sera place en quarantaine pendant les 14 prochains jours. Et il pourrait bien rater le Clasico face à l’OM le 13 septembre prochain…

La nouvelle est tombée ce mercredi : après des tests au sein de l’effectif du PSG, Neymar a été contrôlé positif au Covid-19, et devra donc se placer en quarantaine pendant deux semaines. Un gros coup d’arrêt pour l’international brésilien, qui réalisait de bonnes prestations cet été avec le PSG, malgré un match en demi-teinte face au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions. Et Neymar pourrait bien rater une des rencontres les plus importantes de la saison…

Sa présence pour le Clasico en danger