Mercato - PSG : Pour Leonardo, l’heure est aux économies !

Publié le 6 septembre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que Leonardo s’est fixé plusieurs priorités pour renforcer l’effectif du PSG, le directeur sportif du club de la capitale n’aurait d’autres solutions que de composer avec un budget limité cet été. De quoi le pousser à prolonger des joueurs qui auraient initialement du s’en aller et à chercher à se séparer de certains éléments.

Cette édition 2020 du mercato estival est la deuxième de Leonardo depuis son retour au PSG l’été dernier, et le moins que l’on puisse dire est que celle-ci est loin d’être aisée pour l’Italo-brésilien. Il faut dire que le passage de la pandémie de Covid-19 n’arrange en rien les affaires du directeur sportif du club de la capitale, cette dernière ayant profondément impacté les ressources financières des clubs européens. Cependant, en dépit de ce contexte défavorable, Leonardo a l’intention de renforcer le PSG dans trois secteurs clés : la défense centrale, le milieu de terrain et au poste de latéral droit. Plusieurs pistes sont explorées par l’ancien dirigeant de l’AC Milan, parmi lesquelles figure sa grande et onéreuse priorité qu’est Sergej Milinkovic-Savic comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais pour réussir à mener à bien ses projets, qui incluent également les couteuses prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo est contraint de prendre des décisions qu’il ne prévoyait pas à l’origine.

Des joueurs annoncés sur le départ finalement prolongés

Layvin Kurzawa, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting. Ces trois joueurs ont un point commun : ils devaient initialement quitter le PSG au terme de leur contrat en juin dernier, mais le contexte économique actuel a finalement changé la donne. Les deux premiers cités ont d’ores et déjà prolongé leur bail jusqu’en juin 2024, tandis que le troisième pourrait bientôt suivre leurs pas. En effet, comme l’a annoncé L’Equipe , Leonardo pourrait prochainement prolonger le bail du héros du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta. Plusieurs personnes en interne plaidaient pour sa prolongation, y compris Thomas Tuchel, chose qui aurait conduit l’Italo-brésilien à envisager un renouvellement de son contrat en dépit de ses quelques réticences quant à son niveau sportif. Cependant, derrière ces trois dossiers se cacheraient deux intentions de la part de Leonardo. La première est simple, à savoir conserver la bonne ambiance du groupe affichée lors du Final 8 de la Ligue des Champions en août à Lisbonne. La seconde est bien plus importante, et correspond au fait que prolonger un joueur est toujours moins onéreux que d’en recruter un autre en déboursant une indemnité de transfert. Une donnée importante dans le contexte économique actuel qui permet ainsi au PSG de concentrer ses investissements sur ses grosses priorités en matière de recrutement. Leonardo aurait donc changé son fusil d’épaule avec ces trois joueurs dans cette optique, comme il aurait souhaité le faire avec Thiago Silva, finalement parti à Chelsea. D’ailleurs, L’Equipe insiste bien : aucun de ces joueurs ne serait encore là dans un contexte normal.

Une vague de départs à prévoir ?