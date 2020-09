Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé interpelle clairement Leonardo !

Publié le 7 septembre 2020 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur ses ambitions avec le PSG, Kylian Mbappé espère que Leonardo réussira à renforcer l'effectif avec des recrues.

Toujours très ambitieux, Kylian Mbappé veut absolument retrouver la finale de la Ligue des Champions que le PSG a atteint cette saison face au Bayern Munich. Le Champion du monde compte donc bien réaliser une grande saison à Paris, mais pour cela, il souhaite que l'effectif soit renforcé cet été et attend donc que Leonardo recrute de nouveaux joueurs.

Mbappé demande des recrues à Leonardo