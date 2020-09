Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande nouvelle à 60M€ grâce à... Payet et Mandanda ?

Publié le 7 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Depuis l'ouverture du mercato, plusieurs ventes sont attendues du côté de l'OM, mais rien n'a été bouclé pour le moment. Et pour cause, tout aurait changé à Marseille.

Sanctionné par le fair-play financier le 19 juin dernier, l'Olympique de Marseille s'attendait à vivre un mercato délicat entre l'absence de budget pour recruter et la nécessité de vendre afin d'équilibrer les comptes. Le montant de 60M€ a été évoqué pour combler le déficit, et les noms de Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara ont rapidement circulé compte tenu du fait que ce sont les joueurs qui possèdent la valeur marchande la plus élevée. Mais ces trois-là n'ont pas été vendus, ni aucun autre joueur d'ailleurs.

Les prolongations de Payet et Mandanda donnent de l'air à l'OM