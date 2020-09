Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les deux prochaines ventes déjà connues ?

Publié le 7 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG doit récupérer des liquidités cet été, Leonardo chercherait à se débarrasser en priorité de Julian Draxler de Alphonse Areola qui devraient prochainement être vendus.

Après avoir acté les recrutements définitifs de Mauro Icardi et Sergio Rico, prêtés au PSG l’an passé, ainsi que la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa, Leonardo va également devoir se pencher sur les ventes. En effet, le directeur sportif parisien doit récupérer entre 60 et 70M€ de liquidités, notamment puisque le PSG a perdu gros sur le plan financier avec la crise du Covid-19 . Mais qui sera alors poussé vers la sortie ?

Draxler et Areola devraient être vendus

Comme l’a révélé L’Equipe dimanche, Leonardo chercherait à se débarrasser en priorité de Julian Draxler et d’Alphonse Areola, deux éléments du PSG au salaire assez conséquent et qui pourraient donc considérablement alléger la masse salariale du club de la capitale. Reste désormais à savoir si des points de chute seront rapidement trouvés pour Draxler et Areola…