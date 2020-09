Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Koeman... Griezmann serait catégorique pour son avenir !

Publié le 7 septembre 2020 à 17h30 par B.C.

Après une première saison décevante au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'envisagerait pas d'aller voir ailleurs, et ce malgré le départ avorté de Lionel Messi. L'arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche ne serait pas étrangère à cette décision...

Il y a un an, Antoine Griezmann rejoignait le FC Barcelone, mais l'international français n'a pas répondu aux attentes pour sa première saison en Catalogne, avec seulement 15 buts et 4 passes décisives en 48 apparitions sous ses nouvelles couleurs. Recruté pour 120M€ à l'Atlético de Madrid, le champion du monde tricolore a donc été la cible des critiques, au point qu'un possible départ était déjà évoqué par la presse espagnole, le Barça cherchant à renflouer ses caisses. Éric Olhats, son ancien agent, a d'ailleurs confirmé les envies d'ailleurs de l'attaquant il y a quelques jours sur RMC . « Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Et puis il y a eu tout ce que l’on sait. (…). Si Messi restait finalement à Barcelone, Antoine resterait aussi ? Ça, je suis incapable de le dire. (…). Mais il réfléchissait sérieusement à partir. Entre l’humiliation des deux minutes face à l’Atletico de Madrid, entre le fait de ne pas être titulaire, le fait de ne jamais voir arriver les ballons, le comportement du coach qui était pour le moins discutable… Ce sont ses propres mots : il était impossible de repasser une année comme ça », expliquait-il.

Avec Koeman et Messi, Griezmann veut s'imposer au Barça