Mercato - Barcelone : Griezmann poussé au départ par Messi ? La réponse !

Publié le 6 septembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors que Lionel Messi ne quittera pas le FC Barcelone, la situation d'Antoine Griezmann aurait pris un tout autre tournant. Ce qui aurait placé plusieurs clubs de Premier League, dont Arsenal, Manchester United et Liverpool en était d'alerte. Malgré tout, Antoine Griezmann et Ronald Koeman n'auraient pas du tout l'intention de se séparer.

Dans une situation compliquée depuis sa signature au FC Barcelone, Antoine Griezmann a vu son avenir remis en question à plusieurs reprises. Alors qu'il peinerait à s'acclimater sous ses nouvelles couleurs, le champion du monde français n'a eu de cesse d'être annoncé partant. S'il défend toujours les couleurs du FC Barcelone, Antoine Griezmann ne serait pas pour autant hors de danger. Et le faux départ de Lionel Messi n'arrangerait pas ses affaires.

Arsenal, United et Liverpool à l'affût pour Griezmann ?

D'après les dernières indiscrétions du Daily Mail , le départ de Lionel Messi aurait pu (dû) offrir une grosse opportunité à Antoine Griezmann. En effet, Ronald Koeman aurait promis à son attaquant français de lui confier le rôle de La Pulga si ce dernier venait à partir cet été. Toutefois, Lionel Messi, qui voulait s'exiler, ne s'est pas vu accorder un bon de sortie et a annoncé dernièrement qu'il n'allait pas faire ses valises cet été. A en croire le média britannique, Antoine Griezmann devrait pâtir de cette situation et les écuries de Premier League seraient prêtes à en profiter. Alors que l'avenir du Français serait remis en doute par le cas Messi, Arsenal, Manchester United et Liverpool seraient en état d'alerte, prêts à bondir si une fenêtre venait à s'ouvrir. Reste à savoir si les Gunners , les Red Devils ou les Reds auront une opportunité dans les prochaines semaines. Mais à en croire Mundo Deportivo , Mikel Arteta, Ole Gunnar Solsjaer et Jürgen Klopp peuvent déjà oublier l'idée de recruter Antoine Griezmann lors de ce mercato estival.

Antoine Griezmann n'aurait d'yeux que pour le Barça