Mercato - Barcelone : Départ bientôt acté pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 7 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Arturo Vidal fait partie de la liste des joueurs que Ronald Koeman souhaite voir partir. Le Chilien doit encore reglé un problème avant de venir renforcé le milieu de l’Inter Milan avec qui il se serait mis d’accord.

Le FC Barcelone veut changer considérablement son effectif. Pour ce faire, plusieurs joueurs ont été invités à partir. Parmi eux, on retrouve Arturo Vidal. Avec l’arrivée de Miralem Pjanic et l’arrivée potentielle de Georginio Wijnaldum, Vidal ne semble plus avoir sa place dans le 11 du FC Barcelone où il n’a jamais vraiment rayonné d’ailleurs.

Le contrat est prêt mais …