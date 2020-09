Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devrait tenter un coup énorme avec Camavinga !

Publié le 7 septembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Le PSG aurait l’intention de s’offrir Eduardo Camavinga lors du prochain mercato estival en 2021. Le joueur de Rennes serait considéré comme le milieu de terrain du futur par Leonardo.

« L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé » a déclaré Leonardo ce dimanche au CFC . Le PSG espère, lors de ce mercato estival, mettre la main sur un latéral droit, un défenseur central, mais aussi un milieu de terrain. Et dans ce secteur, la priorité de Leonardo se nomme Sergej Milinkovic-Savic selon nos informations exclusives, mais la Lazio est gourmande et demande 80M€. Également ciblé par le PSG, Eduardo Camavinga va, sauf énorme retournement de situation, porter les couleurs de Rennes cette saison. Mais la formation parisienne aurait bien l’intention de tenter un gros coup l’année prochaine.

Le PSG va passer à l’action pour Camavinga