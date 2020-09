Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ismaël Bennacer aurait fait une annonce fracassante à Leonardo !

Publié le 7 septembre 2020 à 13h30 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo regardait notamment du côté du Milan AC avec Ismaël Bennacer. L’Algérien aurait d’ailleurs donné sa réponse au directeur sportif parisien.

En conservant finalement Layvin Kurzawa, Sergio Rico et prochainement Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo réalise certaines économies pour se concentrer sur d’autres gros chantiers du PSG. D’ici la fin du mercato estival, le directeur sportif parisien a notamment pour objectif de recruter un arrière droit, un défenseur central ainsi qu’un milieu de terrain. En ce qui concerne ce dernier besoin, le chantier dure déjà depuis de longues semaines. Et pour le moment, Leonardo se heurte à certaines barrières. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, une offre de 60M€ a été formulée pour Sergej Milinkovic-Savic, mais la Lazio en demande plus. De même, toujours selon nos informations, deux offres du PSG, à hauteur de 30M€ et 40M€, pour Ismaël Bennacer sont déjà arrivées sur le bureau du Milan AC, qui là encore en réclame plus. Toutefois, même si Leonardo venait à faire l’effort, il faudrait désormais faire une croix sur le milieu de terrain algérien.

Bennacer a choisi de rester au Milan AC…

Arrivé l’été dernier au Milan AC en provenance d’Empoli, Ismaël Bennacer n’entendrait pas quitter de sitôt la Lombardie. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’Algérien aurait ainsi fait le choix de rester à San Siro selon les informations de Compétition . Malgré l’intérêt du PSG ou encore de Manchester City, le protégé Stefano Pioli n’aurait pas souhaité entrer dans une guerre avec le Milan AC pour obtenir son départ. Et bien que Leonardo lui proposait un énorme salaire à Paris, Bennacer serait également satisfait de rester. « Ismail pense qu’avec son jeune âge, il a le temps devant lui pour décrocher un gros contrat. Il m’a dit qu’il est reconnaissant envers Milan AC qui l’a aidé à avoir cette notoriété », assure une source au média algérien à propos du choix d’Ismaël Bennacer.

