Mercato - PSG : L’avenir de Thomas Tuchel est encore loin d’être fixé !

Publié le 7 septembre 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 7 septembre 2020 à 12h36

Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec le PSG, et malgré la saison presque parfaite qu’il vient de vivre, Thomas Tuchel n’est pas encore assuré de poursuivre l’aventure au sein du club de la capitale. Loin de là…

« Tuchel a encore un an de contrat, ou plus précisément, dix mois. On a le temps. Si je souhaite le remplacer ? Les gens disent ça, car il était là avant moi, qu’il n’était pas mon choix... Honnêtement, quand je suis arrivé, j’avais le choix de décider si l’entraineur pouvait continuer ou pas. Ce n’était pas le cas », confiait Leonardo dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, et le directeur sportif du PSG a donc souhaité calmer les rumeurs de tensions qui règnent entre lui et le technicien allemand. Pourtant, après avoir raflé un carton plein national et vécu une finale de la Ligue des Champions avec le PSG, Tuchel ne semble pas s’être garanti un avenir au Parc des Princes.

Le PSG n’a encore rien proposé à Tuchel

L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que le PSG n’a pas encore proposé de prolongation de contrat à Thomas Tuchel, alors que ce dernier n’a plus qu’une seule année d’engagement avec le club de la capitale. Et même si Leonardo a encore un peu de temps avant de trancher sur la question, son attirance pour Massimiliano Allegri pourrait jouer en défaveur de Tuchel. À moins que le PSG ne parvienne à surfer sur cette belle réussite de ces dernières semaines, et à atteindre une nouvelle fois la finale de la Ligue des Champions en 2021. Auquel cas il paraitrait alors impossible de ne pas envisager une prolongation de Tuchel…

« On va discuter de ma prolongation »