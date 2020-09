Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un renfort offensif réglé par Leonardo ?

Publié le 7 septembre 2020 à 10h45 par T.M. mis à jour le 7 septembre 2020 à 11h28

Actuellement libre suite à la fin de son contrat avec le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting devrait finalement bel et bien continuer l’aventure avec le club de la capitale.

Le 12 août dernier, Eric Maxim Choupo-Moting est devenu le héros du PSG en qualifiant son équipe pour le dernier carré de la Ligue des Champions, en marquant face à l’Atalanta. De quoi un peu plus renforcer sa cote de popularité auprès des fans parisiens. Mais cette belle histoire s’est terminée à la suite de la campagne européenne étant donné que le contrat du Camerounais a expiré. A 31 ans, Choupo-Moting est donc actuellement libre, mais il n’en aurait pas forcément terminé avec le PSG. En effet, ces derniers jours, il a été question d’une possible prolongation pour l’attaquant. Et cela serait en passe de se concrétiser.

Accord total pour une prolongation ?