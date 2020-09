Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles menaces colossales dans le dossier Ter Stegen ?

Publié le 7 septembre 2020 à 12h00 par A.D. mis à jour le 7 septembre 2020 à 12h17

En fin de contrat en juin 2022, Marc-André Ter Stegen ne manquerait pas de prétendants. Le gardien allemand serait suivi de près par Chelsea et l'Inter.

Engagé jusqu'en juin 2022 avec le Barça, Marc-André Ter Stegen aurait entamé des négociations avec sa direction. Alors que l'international allemand voudrait devenir le gardien le mieux payé du monde, la direction du FC Barcelone aurait été bloquée par le coronavirus et la crise qu'elle a provoquée. Ce qui aurait donné des idées à plusieurs prétendants. En effet, Chelsea et l'Inter seraient prêts à profiter de la situation et de la suspension des discussions entre le clan Ter Stegen et le Barça pour se muer en trouble-fête sur ce dossier.

L'Inter et Chelsea à l'affût pour Ter Stegen ?