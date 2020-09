Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une vente à 25M€ bientôt actée ?

Publié le 7 septembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Grande révélation de l'ASSE la saison passée, Wesley Fofana attise les convoitises de nombreux clubs à travers l’Europe, et les Verts pourraient avoir du mal à conserver leur jeune prodige.

Après William Saliba, vendu à Arsenal cet été, l'ASSE pourrait un autre défenseur central prometteur en la personne de Wesley Fofana. Propulsé en Ligue 1 en mai 2019 par Jean-Louis Gasset, l’ancien international français U17 a tapé dans l’oeil de nombreux clubs au cours des derniers mois, et le club du Forez pourrait bien avoir du mal à le garder une saison de plus alors que le jeune joueur de 19 ans s’interrogerait sur le potentiel de l’ASSE cette saison et pourrait ainsi envisager un départ. Plusieurs clubs, en Liga et en Premier League notamment, seraient prêts à passer à l’action.

Une offre de 25 millions d’euros de Leicester ?