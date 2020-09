Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rien n’est fait pour cet indésirable de Puel !

Publié le 7 septembre 2020 à 1h30 par La rédaction

L’ASSE aurait entamé des discussions avec Angers pour évoquer un possible transfert de Loïs Diony. Mais les négociations ne seraient pas à un stade avancé.

Le mercato estival pourrait marquer la fin de l’aventure stéphanoise pour Loïs Diony. L’attaquant ne rentre pas dans les plans de Claude Puel et devrait quitter l’ASSE cette saison. L’Equipe indiquait le 3 août dernier que le joueur de 27 ans serait sur les tablettes d’Angers. Directeur sportif du club angevin, Sébastien Larcier avait réagi à cette information : « Dès que l’on évoque un profil d’attaquant, on pense forcément à Angers SCO. Pourtant, nous ne recherchons pas plus ce profil de joueur qu’un autre. Cette information qui dit que l’on discute avec Loïs Diony ne sort pas de chez moi. »

Rien de concret dans le dossier Diony