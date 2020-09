Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour l'opération Memphis Depay !

Publié le 6 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Le FC Barcelone voudrait s’attacher les services de Memphis Depay et compterait formuler une offre de 20M€ pour tenter de l’arracher à l’OL. Le joueur ne serait pas contre un départ en Catalogne.

« Memphis c'est un top player, c'est un fantastique joueur qui revient d'une opération des croisés et s'il peut faire la saison avec l'OL, on en sera que plus fort. Mais comme pour beaucoup de mes joueurs, s'ils ont l'occasion de jouer dans un club construit pour gagner la Ligue des Champions, et il en a rencontrés beaucoup cette saison, je l’emmènerai avec ma voiture personnellement » a déclaré ce dimanche Rudi Garcia, qui ne ferme donc pas la porte à un départ de Memphis Depay. Sous contrat jusqu’en 2021, l’attaquant serait l’une des cibles de Ronald Koeman qui voudrait l’attirer au FC Barcelone. Les dirigeants blaugrana voudraient répondre favorablement à la demande du technicien et seraient sur le point de lancer une offensive dans ce dossier Depay.

Une offre de 20M€ en préparation pour Depay ?

Selon les informations du journaliste espagnol Francesc Aguilar, le FC Barcelone serait sur le point de formuler une offre de 20M€ (hors bonus) pour tenter de s’offrir Memphis Depay. Josep Maria Bartomeu voudrait profiter de ses bonnes relations avec Jean-Michel Aulas pour tenter de mener à bien cette opération. Le club catalan tient un argument de taille puisqu'il disputera la prochaine Ligue des champions. De son côté, Memphis Depay voudrait poser ses valises en Catalogne et l’idée d’évoluer sous les ordres de Ronald Koeman et aux côtés de Lionel Messi ne lui déplairait pas. Toutefois, le FC Barcelone devra enregistrer le départ de Luis Suarez avant de se lancer concrètement dans ce dossier.