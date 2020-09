Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La piste Lautaro Martinez est totalement relancée !

Publié le 6 septembre 2020 à 18h30 par La rédaction

Alors que les dernières informations donnaient un Lautaro Martinez toujours plus loin du FC Barcelone, les choses auraient radicalement changé.

L’avenir de Luis Suarez reste encore flou. Si nous vous avons annoncé qu'à Doha on aimerait le voir porter les couleurs du Paris Saint-Germain, la presse italienne en est persuadée : l’attaquant du FC Barcelone va s’engager avec la Juventus. Tout serait prêt et un contrat de trois ans attendait même Suarez à Turin, à en croire La Gazzetta dello Sport . A l’inverse, en Espagne on explique que la décision de Lionel Messi de rester, pourrait influencer l’Uruguayen. AS annonce même ce dimanche que Suarez ne réussit pas à trouver un accord avec le Barça pour se libérer de sa dernière année de contrat. En dépit de cela, Ronald Koeman avance pour ses pistes favorites ! C’est le cas de Memphis Depay, star de l’Olympique Lyonnais, à en croire Mundo Deportivo . L’ancien sélectionneur des Oranje souhaiterait retrouver son compatriote en Catalogne et La Vanguardia a évoqué un transfert imminent, pour 25M€.

Depay semblait tout proche, mais...

Surtout que du côté de l’OL, on ne semble pas totalement fermés à un départ de Memphis Depay ! Interrogé au sujet du supposé intérêt du FC Barcelone pour son joueur, Rudi Garcia a clairement laissé entendre qu’il ne s’opposerait pas à son départ. « J'ai lu la presse catalane ce matin. Ils parlent de Memphis, mais ils disent aussi que Luis Suarez n'est pas parti. Il y avait aussi un petit joueur gaucher (Lionel Messi, NDLR) qui devait partir mais qui finalement reste. Donc il n'y aura peut-être pas la place de prendre un autre joueur » a expliqué le coach de l’OL, au micro de Téléfoot . « Memphis c'est un top player, c'est un fantastique joueur qui revient d'une opération des croisés et s'il peut faire la saison avec l'OL, on ne sera que plus fort. Mais comme pour beaucoup de mes joueurs, s'ils ont l'occasion de jouer dans un club construit pour gagner la Ligue des Champions, et il en a rencontrés beaucoup cette saison, je l'emmènerai avec ma voiture personnellement ». Mais ce dossier pourrait connaitre un énorme rebondissement...

Le Barça prépare une offre de 65M€ pour Lautaro Martinez !