Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de froid pour cet indésirable de Puel !

Publié le 5 septembre 2020 à 0h15 par D.M.

Placé sur la liste des transferts, Loïs Diony a été annoncé sur les tablettes d’Angers. Directeur sportif du club angevin, Sébastien Larcier a réagi à cette rumeur.

Claude Puel a les idées claires pour la suite de ce mercato estival. L’entraîneur de l’ASSE voudrait mettre l’accent sur les départs et se séparer de joueurs qui disposent d’un gros salaire à l’instar de Yann M’Vila, Wahbi Khazri, mais aussi Loïs Diony. Sous contrat jusqu’en 2021 et disposant d’un salaire de 90 000 € par mois, l’attaquant ne rentre plus dans les plans de Claude Puel qui voudrait le vendre cet été. L’Equipe a annoncé ce jeudi qu’Angers suivrait de près la situation de Loïs Diony.

« Nous ne recherchons pas plus ce profil de joueur qu’un autre »