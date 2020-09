Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ouvre la porte à Camavinga !

Publié le 7 septembre 2020 à 0h15 par D.M.

Selon nos informations, le PSG envisageait de formuler une offre pour Eduardo Camavinga avant la crise du Covid-19. Questionné sur le milieu de terrain rennais, Leonardo n’a d’ailleurs pas écarté une possible arrivée du joueur à Paris.

Âgé seulement de 17 ans, Eduardo Camavinga attire la convoitise des plus grands clubs européens. Comme annoncé par le 10 Sport le 31 mai dernier, le Real Madrid, mais aussi le PSG avaient l’intention de passer à l’action dans ce dossier et de s’offrir le joyau rennais. Mais la crise du Covid-19 a placé les clubs dans le rouge et l’opération a été repoussée. ABC indique d’ailleurs ce dimanche qu’Eduardo Camavinga figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid qui pourrait, de nouveau, tenter sa chance lors du prochain mercato estival en 2021.

« C'est un joueur qui a très bien démarré »