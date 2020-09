Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Tuchel... Leonardo dit ses vérités !

Publié le 6 septembre 2020 à 20h30 par A.C.

Sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Leonardo a parlé en long et en large de ses relations avec Thomas Tuchel, mais également de Massimiliano Allegri.

Depuis le retour de Leonardo, lors de l’été 2019, l’avenir de Thomas Tuchel a rapidement fait l’objet de nombreuses questions. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain va-t-il le garder ? L’écartera-t-il au moindre faux pas ? Plusieurs sources ont évoqué des tensions ces derniers mois. C’est le cas tout récemment, sur le mercato. Geoffroy Garétier, journaliste de Canal + , a en effet révélé que Tuchel aurait plombé trois gros dossiers de Leonardo. Il s’agirait de Sergej Milinkovic-Savic, qui selon nos informations est très attiré par le projet du PSG, mais également de Nicolas Tagliafico et de Milan Skriniar. D’autres sujets ont également opposé les deux hommes forts du PSG, comme le cas de Mauro Icardi, d’Edinson Cavani ou encore le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Un départ a ainsi été annoncé, avec Leonardo qui apprécie la piste Massimiliano Allegri, selon nos informations...

« Depuis que je suis au PSG, il n’y a pas un seul joueur qui est arrivé sans que cela ne soit validé par Tuchel »

Grand invité du Canal Football Club ce dimanche, Leonardo a évidemment été interrogé sur ses relations avec Thomas Tuchel, au Paris Saint-Germain. « La situation avec Thomas Tuchel est très claire. On a beaucoup parlé, même le dernier jour. Actuellement, on traverse un moment de réflexion, mais Tuchel sait tout. On partage beaucoup de choses et on parle tout le temps du mercato, pour savoir ce qui est le mieux pour l’équipe. Mais c’est normal » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Quand on a une idée, on discute si recruter tel ou tel joueur, combien ça coute, la situation du mercato... Il y a toujours une conversation, mais c’est comme ça dans n’importe quel club de football, pas seulement avec Tuchel. Je ne vais pas prendre un joueur qui ne rentre pas dans l’idée technique ou tactique, ça n’a jamais existé. Depuis que je suis là, il n’y a pas un seul joueur qui est arrivé sans que cela ne soit validé par Tuchel ».

« Je n’ai jamais contacté Allegri ni aucun autre entraineur »