Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly adopterait une position claire pour son avenir !

Publié le 6 septembre 2020 à 17h15 par A.D.

Kalidou Koulibaly serait suivi de près par le PSG et Manchester City, et pourrait faire ses valises cet été. Alors qu'il serait heureux à Naples, l'international sénégalais serait ouvert à toutes les éventualités concernant son avenir.

Très performant sous les couleurs de Naples, Kalidou Koulibaly aurait tapé dans l'oeil de Leonardo et de Pep Guardiola. Alors qu'il aurait lancé les grandes manoeuvres depuis plusieurs semaines, le coach des Citizens aurait trouvé un accord contractuel avec le défenseur du Napoli. De son côté, le directeur sportif du PSG n'aurait bougé ses pions que très récemment, mais ne serait pas totalement distancé pour autant. Très courtisé, Kalidou Koulibaly serait ouvert à un départ, mais ne devrait pas être dévasté pour autant s'il venait à rester à Naples.

Kalidou Koulibaly prêt à rester à Naples ?