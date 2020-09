Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie inquiétante de Leonardo sur le mercato !

Publié le 6 septembre 2020 à 22h15 par D.M.

Interrogé sur la suite du mercato, Leonardo a admis que le PSG rencontrait quelques difficultés en raison de la crise sanitaire. Le directeur sportif espère vendre des joueurs afin d’obtenir des liquidités.

Malgré sa puissance économique, le PSG rencontre des difficultés comme la plupart des clubs de football. Des difficultés causées notamment par la crise sanitaire qui empêche les spectateurs d’assister aux matchs et qui prive le club de revenus. Ainsi, le PSG espère renflouer ses caisses lors de ce mercato estival et se refaire une santé au niveau financier. Pour cela, la formation parisienne envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs à l’instar de Julian Draxler ou d’Alphonse Areola et espère récolter entre 60 et 70M€ grâce aux ventes. Invité à s’exprimer sur la suite du mercato, Leonardo a confirmé que le PSG traversait une passe difficile et que le club devait se séparer de joueurs.

« On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes »