Mercato - Real Madrid : Mourinho prêt à relancer l'avenir de Gareth Bale ?

Publié le 7 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale semble encore loin d'un départ, même si José Mourinho aimerait l'accueillir à Tottenham...

Comme il l'a récemment indiqué, Gareth Bale ne ferme pas la porte à un départ du Real Madrid. « S'il y avait des options (en Premier League), je les regarderais à coup sûr. Nous avons beaucoup de temps dans cette fenêtre de transfert et quelques autres. Mais la décision est principalement entre les mains du Real Madrid ». Pourtant, le dossier n'est pas si simple. D'après Mundo Deportivo , les Merengue n'ont pas encore reçu d'offre pour l'international gallois. La faute au salaire faramineux de Bale. Avec 15M€ nets annuel et un contrat qui court jusqu'en 2022, peu de clubs peuvent s'offrir l'attaquant du Real.

Aucune offre pour Bale