Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à tout pour se débarrasser de Gareth Bale ?

Publié le 5 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Gareth Bale est toujours au Real Madrid. Si le club aimerait qu’on lui propose un bon transfert, des solutions plus radicales seraient envisagées pour faire partir le Gallois.

Voilà maintenant plusieurs années que le Real Madrid souhaite faire partir Gareth Bale. Le Gallois ne fait toujours pas partie des plans de Zinédine Zidane. Aujourd’hui, cette situation agace en interne car Bale ne foule la pelouse que très rarement alors qu’il perçoit un salaire annuel avoisinant 15M€, sachant que son contrat expire en juin 2022.

Le Real veut arrêter l’hémorragie financière