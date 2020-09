Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une indemnité XXL pour le départ de Thomas Tuchel ?

Publié le 7 septembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel devrait poursuivre l’aventure sur le banc du PSG cette saison, d’autant qu’un éventuel licenciement coûterait une petite fortune à Leonardo.

Interrogé au micro du Canal Football Club dimanche soir, Leonardo avait fait une annonce sur la situation de Thomas Tuchel au sein du PSG : « Tuchel a encore un an de contrat, ou plus précisément, dix mois. On a le temps (…) Je n’ai jamais contacté Allegri ni aucun autre entraineur. Si ce sera terminé avec Tuchel, il sera toujours le premier à le savoir. Ce n’est pas le cas », avait fermement indiqué le directeur sportif parisien, niant donc toute volonté de se séparer de Tuchel cet été. D’ailleurs, si tel était le cas, la direction du PSG devrait se préparer à verser une grosse somme à son entraîneur allemand…

Licencier Tuchel coûterait entre 10 et 15M€