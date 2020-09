Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un danger à 150M€ dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 7 septembre 2020 à 13h00 par A.D.

Le Barça n'aurait pas dit son dernier mot pour Lautaro Martinez et serait prêt à formuler une nouvelle offre à hauteur de 65M€ à l'Inter. Toutefois, si le buteur argentin venait à rester à Turin, une prolongation de contrat de près de 5M€, plus bonus, pourrait lui être proposé. Par ailleurs, les Nerazzurri envisageraient de supprimer sa clause libératoire ou de la faire passer à 150M€.

Le Barça ou l'Inter ? Telle serait la question pour Lautaro Martinez. Très performant sous les couleurs des Nerazzurri , le buteur argentin aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Ainsi, pour préparer la succession de Luis Suarez (33 ans), le club catalan voudrait absolument miser sur Lautaro Martinez. Toutefois, l'écurie blaugrana serait limitée financièrement à cause du coronavirus. Malgré tout, le FC Barcelone ne perdrait pas espoir et n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter. Prêt à tout pour obtenir gain de cause, le Barça s'apprêterait à formuler une nouvelle offre. D'après les dernières indiscrétions de Goal , Josep Bartomeu et Ronald Koeman auraient l'intention de lancer une offensive à hauteur de 65M€. De son côté, l'Inter se préparerait à toute éventualité pour Lautaro Martinez, et en particulier au cas où il ne partirait pas.

L'Inter prêt à dégainer pour Lautaro Martinez ?