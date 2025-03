Ramadan : Pascal Praud recadré sur TPMP !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi, Pascal Praud avait affiché sa surprise et son mécontentement face à la rupture du jeûne du ramadan par certains joueurs durant le match opposant Angers à Monaco. Une polémique rapidement démontée sur le plateau de TPMP où il est surtout évoqué le fait que la situation a été très bien gérée après la blessure d'Himad Abdelli.

Samedi, plusieurs joueurs d'Angers et Monaco ont rompu le jeûne du ramadan à la suite de la blessure d'Himad Abdelli. Une situation qui a provoqué la colère de Pascal Praud qui estimait notamment que « manifestement, tout ça est organisé derrière le dos de la Ligue avec pourquoi pas un joueur et des délégués complices. Le joueur qui fait fausse blessure et Angers, c’est sanction. Là, ça ne rigole pas. On va voir ce qu’il va se passer ». Une accusation grave qui a fait l'objet d'une réponse du chroniqueur de TPMP Raymond Aabou qui recadre le journaliste de CNews.

« C'est très bien ce qui a été fait là»

« C'est très bien ce qui a été fait là. J'ai regardé le match en direct. Abdelli se blesse (...) Et pendant cette blessure, ils en ont profité pour aller boire, manger une datte et reprendre tout de suite après. C'est tombé au bon moment », lâche-t-il sur le plateau de TPMP, avant de poursuivre.

«Le match ne s'est même pas arrêté, il n'y a pas à faire de polémique»

« Je ne suis pas pour qu'on arrête une rencontre pour la rupture du jeûne pendant 5 ou 8 minutes. Mais comme ça été fait là, ce n'était même pas 1 minute 30, ça ne me dérange pas du tout. Le match ne s'est même pas arrêté, il n'y a pas à faire de polémique », ajoute Raymond Aabou.