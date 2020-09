Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Leonardo sur le départ de Thiago Silva !

Publié le 7 septembre 2020 à 7h15 par D.M.

Leonardo a réagi au départ de Thiago Silva à Chelsea et a tenté de justifier la décision de ne pas conserver le joueur brésilien.

L’aventure de Thiago Silva à Paris a pris fin cet été. Comme annoncé par le 10 Sport le 30 juillet dernier, Leonardo a souhaité tourner la page et a longtemps refusé de lui proposer une prolongation de contrat. Suite à sa bonne fin de saison sous le maillot du PSG notamment en Ligue des champions, le directeur sportif parisien lui a offert finalement un nouveau contrat, mais le joueur avait déjà fait son choix comme l’a indiqué son agent dans les colonnes de L’Equipe : « Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo (…) Thiago Silva a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo ». Thiago Silva a donc décidé de poursuivre sa carrière en Angleterre où il s’est engagé avec Chelsea.

« Pour des idoles du club, la décision n’est pas facile »