Mercato - PSG : Leonardo annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 6 septembre 2020 à 23h15 par D.M.

Leonardo a fait un point sur le mercato du PSG. Le directeur sportif a indiqué que des joueurs pourraient arriver à Paris, et ce malgré les difficultés financières rencontrées par le club.

La Ligue des champions terminée, Leonardo peut désormais se pencher sur le mercato estival. Touché par les retombées de la crise sanitaire, le club de la capitale veut vendre et espérerait récolter entre 60 et 70M€. Julian Draxler, Alphonse Areola ou encore Idrissa Gueye pourraient être les prochains à quitter le PSG. La formation parisienne va également tenter de recruter et de renforcer des secteurs clés. Leonardo souhaiterait notamment mettre la main sur un défenseur central, un latéral droit, mais aussi un milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) demeure la priorité du Brésilien dans l'entrejeu, mais ce dossier s’annonce compliqué en raison du prix du transfert.

« Il y a des postes qu'on vise en priorité »