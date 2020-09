Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Longoria relancé par... Payet et Mandanda !

Publié le 6 septembre 2020 à 22h00 par A.M.

Bien que l'OM n'ait pas encore vendu de joueurs cet été, l'allègement de la masse salariale grâce aux prolongations de Dimitri Payet et Steve Mandanda, pourrait permettre au club phocéen d'investir pour se renforcer.

Depuis plusieurs semaines, l'objectif de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts est de vendre. Sanctionné par le fair-play financier au mois de juin, le club phocéen mène un mercato low-cost avec les arrivées libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, mais également le prêt de Leonardo Balerdi, mais doit également dégraisser afin d'équilibrer ses comptes. Mais pour le moment, seuls Isaac Lihadji et Grégory Sertic sont partis alors que le contrat arrivait à échéance. Autrement dit, l'OM n'a enregistré aucune vente, ce qui pourrait poser à moyen terme.

La masse salariale bien allégée grâce à Mandanda et Payet