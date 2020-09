Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 10M€ dans le feuilleton Suarez !

Publié le 6 septembre 2020 à 20h45 par A.D.

Alors qu'il pourrait quitter le FC Barcelone, Luis Suarez serait dans le collimateur du PSG et de la Juventus, entre autres. Pour rafler la mise, La Vieille Dame aurait déjà proposé un contrat de deux saisons à hauteur de 10M€ annuel à l'international uruguayen.

Pour oublier la saison 2019-2020, le Barça voudrait totalement révolutionner son effectif et son organigramme. Alors que Quique Setién, Eric Abidal et Ivan Rakitic ont déjà fait leurs valises, Luis Suarez pourrait en faire de même très prochainement. Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans, El Pistolero ne représente plus l'avenir du FC Barcelone et serait poussé vers la sortie. Une information qui n'a pas échappée au PSG et en particulier à Doha. En effet, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, les plus hautes sphères parisiennes sont tombés sous le charme de Luis Suarez et voit d'un bon oeil son recrutement cet été. Toutefois, le PSG pourrait être devancé par la Juventus sur ce dossier.

Un contrat de 10M€ proposé à Luis Suarez ?

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche, la Juventus aurait déjà offert un contrat à Luis Suarez. Les Bianconeri auraient proposé un engagement de deux saisons, plus une en option, avec un salaire à hauteur de 10M€ annuels avec bonus. Pour rejoindre La Vieille Dame , Luis Suarez n'aurait plus qu'à se libérer de son contrat avec le FC Barcelone et à obtenir un passeport européen. Le PSG semble donc être en très mauvaise posture sur ce dossier.