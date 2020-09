Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trop gourmand, Cavani va se faire doubler... par Suarez !

Publié le 6 septembre 2020 à 21h45 par A.C.

Une nouvelle porte pourrait se fermer pour Edinson Cavani, sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain.

Voilà plusieurs mois déjà qu’Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain, au terme de son contrat. On pouvait s’attendre à ce qu’on joueur de sa trempe n’ait pas de mal à retrouver un club de haut niveau... mais les choses semblent coincer. Plusieurs sources assurent que Cavani refroidirait ses courtisans, avec ses exigences salariales. C’est notamment le cas de Benfica ! « De notre côté, les discussions sont closes » a expliqué le directeur sportif lisboète Rui Costa. « Benfica a formulé une offre, la meilleure possible et cela n’augmentera pas ». Ces derniers jours une autre piste a pris de l’ampleur, puisque Sky Sport Italia a annoncé que la Juventus aurait relancé les contacts avec Cavani.

Suarez prêt à faire des efforts, pas Cavani...