Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler prêt à ouvrir la porte à un départ ?

Publié le 7 septembre 2020 à 15h45 par T.M.

Poussé vers la sortie au PSG, Julian Draxler est courtisé. Et à un an du terme de son contrat, le milieu de terrain allemand serait en pleine réflexion.

D’ici la fin du mercato estival, Leonardo entend bien renforcer le PSG. Mais il veut également dégraisser l’effectif de Thomas Tuchel et se débarrasser de certains indésirables. Ce serait notamment le cas de Julian Draxler, qui, à un an de la fin de contrat avec le club de la capitale, n’entre pas dans les plans de l’entraîneur parisien. Toutefois, transférer l’Allemand n’est pas une mince affaire étant donné que son gros salaire en refroidit plus d’un. Il n’empêche que Draxler a certains prétendants, notamment de l’autre côté du Rhin. Alors qu’il était dernièrement question d’un intérêt du Hertha Berlin, Le 10 Sport vous a révélé ce lundi que le Bayer Leverkusen avait également coché le nom du Parisien, qui pourrait alors venir pallier le départ de Kai Havertz à Chelsea.

Draxler se pose des questions