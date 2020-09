Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait raté un énorme coup... avec Ansu Fati !

Publié le 7 septembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Buteur contre l'Ukraine, Ansu Fati est la nouvelle pépite du football espagnol et du FC Barcelone. Et pourtant, l'attaquant aurait pu rejoindre le Real Madrid durant sa jeunesse.

En Ligue des Nations, l'Espagne a battu l'Ukraine (4-0) au Stade Alfredo-Di-Stéfano à Madrid. Après un doublé du local Sergio Ramos, Ansu Fati s'est illustré. A la 32e minute, l'ailier barcelonais a débloqué son compteur avec la Roja . Un but qui lui permet de devenir le plus jeune buteur de la sélection espagnole à 17 ans et 311 jours. Véritable prodige, Ansu Fati a rejoint la Masia en 2012, avant d'être lancé chez les grands la saison dernière. Mais sa carrière aurait pu être complètement différente..

Le Real n'aurait pas voulu d'Ansu Fati