Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible annonce sur l’avenir de Messi !

Publié le 7 septembre 2020 à 22h30 par Th.B.

Passé proche de perdre Lionel Messi, le comité de direction du FC Barcelone devrait déposer sa démission selon un candidat à la présidentielle pour le bien du renouveau du Barça et pour l’avenir de l’Argentin.

Lors de son interview accordée à Goal , Lionel Messi ne s’en est pas caché. Pour lui, le président Josep Maria Bartomeu n’a pas tenu parole concernant son droit de quitter le FC Barcelone cet été, choix qu’il avait pris malgré les réticences de sa famille. Le divorce entre le capitaine du club culé et son président serait consommé. Et afin de conserver Messi pour une durée plus importante que celle de son contrat courant jusqu’en juin 2021, le Barça devrait faire le ménage selon le candidat à la présidentielle Victor Font.

« Dans les prochains mois, il y aura des décisions importantes pour l'avenir du club et de Messi aussi »