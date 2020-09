Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Javier Tebas en rajoute une couche le feuilleton Messi !

Publié le 7 septembre 2020 à 21h30 par Th.B.

Après avoir commenté les problèmes contractuels du capitaine du FC Barcelone et sa clause libératoire qui ont tant fait parler ces derniers temps, Javier Tebas est revenu sur l’inquiétude que le feuilleton Lionel Messi a généré au sein de la Liga.

Via un entretien accordé à Goal , Lionel Messi a récemment mis fin aux spéculations concernant son avenir bien qu’il ait été celui qui avait tout déclenché par le biais de l’envoi du fameux burofax il y a de cela presque deux semaines désormais. Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021 avec une clause libératoire fixée à 700M€, le clan Messi a fait pression sur le Barça en souhaitant exercer sa clause lui permettant de rompre son bail unilatéralement à chacune des fins de saison. Ayant assuré qu’il n’y avait pas de clause libératoire à 700M€ en l’état, Messi a été repris par la Liga et son président Javier Tebas. Pour le Corriere della Sera , Tebas est revenu sur les différends contractuels ce lundi. Lors d’une toute autre occasion, le patron du football espagnol s’est une nouvelle fois attardé sur le feuilleton Messi et son dénouement heureux de son point de vue.

« Nous sommes heureux qu'il reste avec nous et qu'il n'aille pas dans une autre ligue »