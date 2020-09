Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre à 35M€ dégainée pour Aouar ?

Publié le 7 septembre 2020 à 22h15 par Th.B.

En plus du PSG, sous l’impulsion de Doha, Arsenal semble également être dans le coup dans la course à la signature de Houssem Aouar. Et les Gunners ne feraient pas de la figuration.

En quête d’un milieu de terrain, voire de deux d’ici la clôture du mercato estival, le PSG s’intéresse à Houssem Aouar comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier dernier. Doha apprécie particulièrement les qualités du jeune joueur âgé de 22 ans de l’OL. Mais comme Leonardo l’a fait savoir sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, le club de la capitale va devoir vendre en amont avant de pouvoir recruter. Un moment de battement qu’Arsenal semble avoir bien l’intention de faire tourner à son avantage dans le dossier Aouar.

Arsenal aurait proposé 35M€ avec un joueur à l’OL, mais…