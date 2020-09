Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas va pouvoir remercier McCourt !

Publié le 7 septembre 2020 à 5h00 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre d'ici la fin du mercato, André Villas-Boas peut voir les choses de manière un peu plus ambitieuse puisque l'OM aurait une enveloppe plus importante que prévue.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget . » Pablo Longoria l'a récemment annoncé, l'OM compte investir sur le recrutement d'un attaquant, dernier objectif de l'été pour André Villas-Boas qui souhaite mettre en concurrence Dario Benedetto avec l'arrivée d'un jeune talent à la point de l'attaque de l'OM.

L'OM prêt à lâcher 10M€ pour un attaquant ?