Mercato - OM : Une piste de Villas-Boas est disponible à 20M€ !

Publié le 8 septembre 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Comme l’ont annoncé André Villas-Boas et Pablo Longoria, l’OM se cherche un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Alfredo Morelos est ciblé à cet effet, mais pour le buteur du Celtic Glasgow, il faudra prévoir un gros chèque.

« Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir investir sur un attaquant », confiait André Villas-Boas lors de la conférence de presse de présentation de Yuto Nagatomo à l’OM, et l’entraîneur portugais affichait donc son envie d’attirer du sang neuf en attaque pour venir concurrencer Dario Benedetto. Ces dernières semaines, malgré l’éloignement de l’option M’Baye Niang (Rennes) qui devrait plutôt prendre la direction de l’étranger, l’OM multiplierait les pistes en coulisses. Le 10 Sport vous a notamment révélé en exclusivité l’intérêt de Villas-Boas pour Alfredo Morelos (24 ans), le buteur colombien des Glasgow Rangers. Mais cette piste s’annonce déjà compliquée.

Morelos, c’est 20M€

Foot Mercato indique ce mardi que les Glasgow Rangers seraient effectivement disposés à laisser filer Morelos, que l’entraîneur Steven Gerrard a écarté du groupe ces dernières semaines. Mais le club écossais attendrait un chèque de 20M€ pour envisager un transfert de Morelos, et ce montant paraît bien trop important dans l’état actuel des finances de l’OM. Le club phocéen, qui mise sur plusieurs départs cet été (Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Kevin Strootman, Maxime Lopez), ne semble clairement pas avoir les fonds pour boucler Alfredo Morelos. D’autant que la Fiorentina et le LOSC, également en embuscade, pourraient faire monter les enchères dans ce dossier.

« Il va y avoir de la concurrence »