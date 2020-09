Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un défenseur de Tuchel complique les plans de Leonardo !

Publié le 8 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

Malgré l'intérêt du Celtic Glasgow, Mitchel Bakker ne compte absolument pas quitter le PSG et souhaite démontrer qu'il est capable de s'imposer au sein de l'effectif pléthorique du club parisien.

C'est l'une des recrues surprises du PSG. L'été dernier, Mitchel Bakker a effectivement débarqué libre en provenance de l'Ajax Amsterdam, mais son arrivée était actée depuis le mois de janvier 2019. C'est donc un choix d'Antero Henrique pour lequel Leonardo n'a rien pu faire. Malgré tout, le jeune néerlandais (20 ans) ne fait pas de vagues et s'accommode de son faible temps de jeu puisqu'il n'est que le troisième latéral gauche dans la hiérarchie derrière Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Mitchel Bakker a d'ailleurs profité de leur absence pour être aligné lors des finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Deux rencontres lors desquelles il a ainsi pu se révéler au grand public et notamment auprès du Celtic Glasgow qui aurait transmis une offre de prêt, refusée par le PSG. Le club écossais aurait prévu de revenir à la charge, mais visiblement, Mitchel Bakker ne veut pas entendre parler d'un départ.

Bakker n'est pas intéressé par le Celtic