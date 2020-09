Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez, Umtiti... Koeman lance son grand ménage !

Fraichement arrivé au FC Barcelone, Ronald Koeman semble vouloir apporter plusieurs changements en profondeur.

Cette fois-ci c’est la bonne. Après la période Ernesto Valverde et ses désillusions européennes et celle éphémère de Quique Sétien, le Barça souhaite construite un projet fort. Pour cela, quoi de mieux qu’un ancien de la maison, avec Ronald Koeman ? Le Néerlandais s’est libéré de son contrat de sélectionneur pour retrouver son ancien club et a déjà mis la main à la pâte. Il aurait en effet informé personnellement plusieurs joueurs de ses projets, leurs indiquant la porte de sortie. Cela a commencé avec Ivan Rakitic, qui après six années passées au FC Barcelone, a retrouvé son ancien club du FC Séville moyennant une indemnité de 1,5M€. Il ne devrait être que le premier d’une longue liste...

Luis Suarez quitte Messi pour rejoindre Cristiano Ronaldo

L’autre grand nom annoncé sur le départ, est Luis Suarez. Bras droit de Lionel Messi, l’attaquant devrait vraisemblablement rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport , tout serait bouclé entre Suarez et la Juve. Le FC Barcelone devrait d’ailleurs recevoir une indemnisation semblable à celle reçue avec le départ d’Ivan Rakitic au FC Séville. Le seul détail qui reste à régler concerne le passeport de Suarez, qui a pour le moment encore le statut d’extracommunautaire pour les règles de la Serie A.

Vidal libéré de son contrat ?

Régulièrement annoncé sur le départ, Arturo Vidal devrait également plier bagages. Gianluca Di Marzio assure ce mardi que le milieu devrait trouver un accord à l’amiable avec le FC Barcelone pour casser son contrat, qui court jusqu’en 2021. D’après les informations du journaliste de Sky Sport Italia , Vidal devrait s’engager dans la foulée avec l’Inter, où il retrouvera Antonio Conte, son ancien coach à la Juventus.

Umtiti pour attirer Depay