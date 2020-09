Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les deux prochains renforts identifiés par Bartomeu ?

Publié le 8 septembre 2020 à 1h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait ciblé ses priorités pour le mercato estival. Le club catalan serait à la recherche d’un attaquant et d’un défenseur central.

La lourde défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) a marqué un tournant et a plongé le club dans la crise. Ronald Koeman est venu remplacer Quique Setién sur le banc avec des idées bien ancrées. Le technicien néerlandais souhaite notamment se séparer de nombreux joueurs à l’instar de Luis Suarez et Arturo Vidal qui pourraient rejoindre l’Italie. Par ailleurs, Ronald Koeman voudrait se montrer actif dans le sens des arrivées et militerait pour l’arrivée de Memphis Depay et Georgino Wijnaldum. L’entraîneur du FC Barcelone pourra également compter sur Lionel Messi qui a indiqué qu’il allait rester en Catalogne la saison prochaine.

Un attaquant et un défenseur central ciblés