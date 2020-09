Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’histoire pourrait se répéter avec Lautaro Martinez !

Après Ernesto Valverde et Quique Sétien, Ronald Koeman semble également avoir tenté d’attirer Lautaro Martinez au FC Barcelone.

Voilà quasiment un an, que la presse catalane parle de l’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez, une piste qui aurait d’ailleurs été conseillée par Lionel Messi lui-même. Plusieurs tentatives infructueuses ont eu lieu au fil des mois, avec le Barça qui se serait poussé jusqu’à une offre supérieure à 70M€, plus Junior Firpo. Pas assez pour l’Inter, qui a toujours mis en avant la clause de départ de 111M€ du joueur, qui a toutefois expiré depuis le 7 juillet dernier. On pensait ainsi que le Barça aurait lâché l’affaire, mais Goal Espagne a récemment annoncé qu’avec l’aval de Ronald Koeman, les dirigeants barcelonais auraient fait une nouvelle tentative à 65M€, pour Lautaro Martinez.

Un nouvel échec pour le Barça avec Lautaro Martinez ?