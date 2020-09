Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’OL est prêt à offrir à Koeman son premier gros coup !

Publié le 8 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Grand objectif de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay ne devrait pas être retenu par l'OL. Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia ne semblant pas s'opposer à son départ.

« Koeman veut Depay au Barça . » Jean-Michel Aulas a confirmé que le FC Barcelone s'était positionné sur Memphis Depay par l'intermédiaire de Ronald Koeman qui connait très bien l'attaquant de l'OL. « Mais il n’y a pas que Barcelone sur Depay, il y a aussi l’AS Roma », a ajouté le président des Gones conscient que son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2021, est très convoité et pourrait partir. D'ailleurs, son entraîneur Rudi Garcia est sur la même longueur d'onde.

Garcia et Aulas ne ferment pas la porte au départ de Depay